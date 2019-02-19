Кишинёв, 20 февраля, 2019, 01:58 — ИА Регнум. Партию социалистов Молдавии могут снять с парламентских выборов в конце этой недели — за несколько дней до голосования. Об этом заявил в ходе прямой линии президент Молдавии Игорь Додон, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

Додон напомнил, что в конце недели парламент соберется на два последних заседания в нынешнем составе, и именно тогда, по его словам, может быть «нанесен удар». «Если это произойдет, у нас не будет другого выхода, кроме как выйти на площадь и не признать эти выборы», — сказал он.

Президент призвал сторонников быть готовыми дать отпор. Удар, по его словам, может быть нанесен и по институту президентства. «Призываю всех быть готовыми собраться по моему призыву», — подвел итог Игорь Додон.

Напомним, 24 февраля в Молдавии пройдут парламентские выборы.