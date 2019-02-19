Душанбе, 20 февраля, 2019, 01:51 — ИА Регнум. Делегация медицинских работников, в том числе, кардиологов, офтальмологов и урологов, из Татарии приехала с визитом в Душанбе. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщили в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.

President.tj Медицинский комплекс «Истиклол» в Душанбе

Ожидается, что российские врачи побывают в ряде медицинских учреждений, в частности в республиканской детской клинической больнице, а также посетят город Ходжент.

Напомним, что в сентябре 2017 года в рамках Дней культуры России в Таджикистане в медицинском комплексе «Истиклол» в Душанбе российские врачи из Санкт-Петербурга провели трехдневные мастер-классы для таджикистанских коллег и консультации для местных жителей.