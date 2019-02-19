Лондон, 20 февраля, 2019, 01:44 — ИА Регнум. Новые предложения по условиям выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) подготовил Джеффри Кокс, генпрокурор Англии и Уэльса, пишет Sky News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Предложения будут обнародованы 20 февраля. Комментируя эту информацию, Стивен Баркли, министр по вопросам Brexit, выразил надежду, что эти предложения удовлетворят парламент Великобритании, чтобы выход из ЕС всё-таки удалось осуществить.

Ранее правительство Великобритании отказалось от Brexit в варианте Кита Малтхауса, замминистра по делам регионов и местного самоуправления. Малтхаус предложил отложит выход из ЕС еще на два года, чтобы решить проблему с границами между Ирландией и Северной Ирландией (Великобритания).

Напомним, сделку с ЕС по Brexit Лондон планировал завершить в марте 2019 года. Британские власти не пришли к единому мнению по варианту выхода из состава ЕС, в парламенте Соединенного Королевства продолжаются политические баталии.