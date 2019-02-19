Лондон предложит новую версию Brexit
Лондон, 20 февраля, 2019, 01:44 — ИА Регнум. Новые предложения по условиям выхода Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) подготовил Джеффри Кокс, генпрокурор Англии и Уэльса, пишет Sky News.
Предложения будут обнародованы 20 февраля. Комментируя эту информацию, Стивен Баркли, министр по вопросам Brexit, выразил надежду, что эти предложения удовлетворят парламент Великобритании, чтобы выход из ЕС всё-таки удалось осуществить.
Ранее правительство Великобритании отказалось от Brexit в варианте Кита Малтхауса, замминистра по делам регионов и местного самоуправления. Малтхаус предложил отложит выход из ЕС еще на два года, чтобы решить проблему с границами между Ирландией и Северной Ирландией (Великобритания).
Напомним, сделку с ЕС по Brexit Лондон планировал завершить в марте 2019 года. Британские власти не пришли к единому мнению по варианту выхода из состава ЕС, в парламенте Соединенного Королевства продолжаются политические баталии.