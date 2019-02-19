Москва, 20 февраля, 2019, 01:47 — ИА Регнум. В России планируется создание электронного каталога плакатов к более чем 30 тысячам советских и дореволюционных фильмов, сообщает пресс-служба Минкульта РФ.

Производственный корпус Госфильмофонда СССР

Сообщается, что оцифровка киноплакатов входит в национальный проект «Культура», благодаря котором Госфильмофонд РФ сможет оцифровать не только плакаты, но и всю коллекцию фильмов, которых в фонде более 75 тысяч. Также будут оцифрованы и около 450 тысяч наименований, имеющих отношение к киноискусству.

После оцифровки плакатов будет составлен электронный каталог, который будет доступен на сайте Госфильмофонда. Их можно будет найти, воспользовавшись поиском по названию фильма, художнику и году.