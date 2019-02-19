Каракас, 20 февраля, 2019, 01:29 — ИА Регнум. Послы в Великобритании, Австралии, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Румынии, Доминиканской Республике и в Андорре назначены Национальной ассамблеей Венесуэлы, сообщил оппозиционный парламент в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венесуэлы

Таким образом, к списку государств, в которых венесуэльская оппозиция «назначила» своих послов, пополнился еще восемью странами.

Напомним, ранее послы от Нацассамблеи были «назначены» в Соединенные Штаты, Канаду, Аргентину, Бразилию, Колумбию, Панаму, Эквадор, Чили, Коста-Рику, Гондурас, Перу, Гватемалу, Парагвай и Группу Лимы.

Отметим, что прозападная Национальная ассамблея продолжает демонстративно «вести свою» внешнюю политику — крайне враждебную политике президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительству.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 февраля стало известно, что венесуэльские власти закрывают морскую границу с несколькими из Малых Антильских островов Карибского моря.