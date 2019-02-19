Москва, 20 февраля, 2019, 01:13 — ИА Регнум. За 2018 год Таиланд посетили почти 1,5 млн российских туристов, сообщает пресс-служба Туристического управления Таиланда.

Таиланд

Сообщается, что за прошедший год страну посетили 1 472 962 гражданина России. Это превышает показатель за 2017 год на 9,4%. Также отмечается, что за 2018 год российские туристы потратили в королевстве около 238 млрд рублей, что на 13% превышает показатель 2017-го года. Туристическое управление уже строит позитивный прогноз и на 2019 год. Оно планирует продвигать новые направления для туризма в Таиланде, а также новые возможности для семейного, активного и оздоровительного отдыха.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), самыми популярными странами для посещения российскими туристами в 2018 году стали Турция, Таиланд и Германия. Отмечается, что 80−85% всех направлений для выездного туризма являются пляжные направления.