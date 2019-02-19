Вашингтон, 20 февраля, 2019, 01:01 — ИА Регнум. Открытое вмешательство в дела Соединенных Штатов осуществляет украинское посольство в Вашингтоне. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Посольство Украины в Вашингтоне продолжает открыто вмешиваться во внутренние дела страны пребывания», — сообщили в пресс-службе.

Так, Киев требует прекратить показ на территории Штатов российского фильма «Т-34» режиссера Алексея Сидорова. Украинское посольство обнародовало перечень американских кинотеатров, где будет демонстрироваться лента, с целью осуществить на них «общественное давление».

«Мы надеемся, что такое наглое поведение украинских дипломатов получит должную реакцию со стороны принимающей страны», — добавили в посольстве.

Российская сторона подчеркнула, что распространения бандеровской идеологии за пределы Украины нельзя допускать. Москва напомнила Вашингтону о том, что «скоро мы будем праздновать 75 лет нашей совместной Победы над нацизмом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 февраля украинское посольство в США призвало кинотеатры отказаться от демонстрации «Т-34», который, как видится Киеву, «распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире».

Отметим, что «Т-34» посвящен Великой Отечественной войне. Директор по развитию группы компаний «Киносфера» Александр Беляков сообщил, что в Бостоне (штат Массачусетс, США) «активисты» вынуждают кинотеатры отказаться от его показа из-за «российской пропаганды».

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