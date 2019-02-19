Москва, 20 февраля, 2019, 01:02 — ИА Регнум. На северо-востоке Москвы, на стройплощадке были обнаружены два минометных снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщает агентство «Москва».

Mil.ru Миномётная мина

Сообщается, что боеприпасы были обнаружены на стройплощадке жилого комплекса «Шереметьевский» по улице Складочной. По предварительным данным, у мин отсутствуют взрыватели. На место происшествия выехали саперы, которые изымут боеприпасы и отвезут их на утилизацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в немецком городе Нюрнберге была обнаружена 250-килограммовая бомба времен Второй мировой войны. На время проведения операции по обезвреживанию местные власти распорядились эвакуировать жителей близлежащих районов. Всего было эвакуировано около восьми тысяч человек.