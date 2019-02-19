Лондон, 20 февраля, 2019, 00:53 — ИА Регнум. 19 февраля между коллективами «Ливерпуль» и «Бавария» на стадионе «Энфилд» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Статистика матча («Ливерпуль"/"Бавария»)

Удары 14/9

Удары в створ ворот 2/1

Процент владения мячом 47%/53%

Нарушения правил 9/13

Поданные угловые 5/6

Стартовые составы команд на матч:

«Ливерпуль»: Беккер, Фабиньо, Робертсон, Матип, Александер-Арнольд, Вейналдум, Кейта, Хендерсон, Фирмино, Мане, Салах.

«Бавария»: Нойер, Зюле, Киммих, Хуммельс, Алаба, Алькантара, Мартинес, Родригес, Гнабри, Коман, Левандовски.

Бригада арбитров: Джанлука Рокки | Филиппо Мели | Маттео Пассери.

Желтые карточки: Киммих — 27, Хендерсон — 55.