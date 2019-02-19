«Барселона» не смогла взломать оборону «Лиона» в первом матче ЛЧ
Лион, Франция, 20 февраля, 2019, 00:52 — ИА Регнум. 19 февраля между коллективами «Лион» и «Барселона» на стадионе «Парк Олимпик Лионне» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Ничья
Статистика матча («Лион"/"Барселона»)
Удары 5/21
Удары в створ ворот 2/4
Процент владения мячом 37%/63%
Нарушения правил 11/9
Поданные угловые 2/4
Стартовые составы команд на матч:
«Лион»: Лопес, Денайер, Марсело, Дюбуа, Менди, Траоре, Ауар, Траоре, Депай, Н’Домбеле, Дембеле.
«Барселона»: Тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Ракитич, Бускетс, Сурес, Роберто, Дембеле, Месси.
Главный арбитр матча: Джюнейт Чакыр.
Желтые карточки: Ауар — 3, Дюбуа — 33, Роберто — 81, Семеду — 88.