Челябинск, 20 февраля, 2019, 00:32 — ИА Регнум. Гастроли Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М.И. Глинки начались во Франции, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Chelopera.ru Артисты Челябинского театра оперы и балета

Челябинские артисты привезли во Францию балет «Лебединое озеро». Всего они выступят в 49 городах, в том числе в Париже, Марселе, Ницце. В общей сложности во Франции пройдет 62 выступления.

Гастроли, которые оперный театр проводит совместно с французским продюсерским центром Franceconcert, продлятся до апреля.