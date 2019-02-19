Челябинск, 20 февраля, 2019, 00:16 — ИА Регнум. Всероссийские состязания за Кубок губернатора Челябинской области по дзюдо пройдут в областном центре 21 февраля, сообщили в пресс-службе Центра олимпийской подготовки по дзюдо имени А.Е. Миллера.

IQRemix Дзюдо

«В этом году ожидается около двухсот спортсменов из многих регионов России. Они поспорят за награды в семи весовых категориях: до 60, 66, 73, 81, 90, 100 и свыше 100 кг», — сообщили в Центре олимпийской подготовки.

В тяжелом весе выступит бронзовый призер чемпионатов мира-2014 и Европы-2015, участник Олимпийских игр-2016 Ренат Саидов.

Состязания будут проходить в Центра олимпийской подготовки по дзюдо имени А.Е. Миллера. Предварительные поединки начнутся в 10:00 (время местное) 21-го февраля, торжественное открытие — в 16:00 (время местное).

Напомним, всероссийские состязания за Кубок губернатора Челябинской области проводятся с 2001 г. Их победители борются за почетное звание «Мастер спорта России».

Кубок губернатора — главный приз соревнований, вручаемый по итогам общекомандного зачета. За всю историю проведения этих соревнований главный трофей ни разу не покидал пределы Челябинской области.