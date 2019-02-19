Москва, 20 февраля, 2019, 00:14 — ИА Регнум. Снижение численности населения и развернувшиеся процессы деиндустриализации на Украине приведут к тому, что страна потеряет потенциал к укреплению своих позиций в мировой экономике. Об этом 19 февраля заявил социолог Евгений Копатько в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

«Сейчас деградация населения стремительно продолжается. 2014 год явился толчком к исходу населения из страны, причём как с запада, так и с востока. Эта деградация по численности населения приводит и к социальной деградации, потому что выезжают люди, разрушаются связи и значительная часть людей не хочет своё будущее связывать со страной — как на западе, так и на востоке», — заявил Копатько.

По данным ООН, к 2050 году на Украине останется максимум 36,42 млн человек, однако действительная численность населения к тому моменту может оказаться даже ниже, если сохраняться текущие тенденции, указал социолог.

По его словам, потеря «человеческого ресурса» остаётся самой серьёзной проблемой для Украины, однако с ней тесно связана и вторая, не менее устрашающая — ухудшение качества «человеческого капитала».

«Стремительно падает образовательный ценз населения, то есть числа людей с высшим образованием, и преемственность в высокотехнологичных отраслях сокращается. Произошла деиндустриализация страны, которая привела к тому, что сейчас в доле ВВП — это уже после 2014 года случилось, — доминирует сельское хозяйство над промышленным производством», — подчеркнул он.