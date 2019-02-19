Париж, 20 февраля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Бывший сотрудник администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александр Бенналя заключен под стражу из-за несоблюдения правил судебного контроля. Об этом 19 февраля передает радиостанция RTL.

Police92 Александр Бенналя

Сообщается, что Бенналя помещен под стражу на основании аудиозаписи, опубликованной порталом Mediapart. На этой аудиозаписи Бенналя общается с другим бывшим сотрудником Елисейского дворца Винсеном Кразом. При этом Бенналя было запрещено общаться и встречаться со своими бывшими коллегами по работе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник Макрона оказался в центре общественного внимания из-за того, что на акции протеста 1 мая в Париже он применил силу к протестующей-девушке, а затем несколько раз ударил молодого человека. Затем Бенналя пытался скрыть это, используя свое служебное положение.

В итоге его уволили из администрации и он стал фигурантом уголовного дела.