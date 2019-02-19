Экс-помощник Макрона посажен в тюрьму
Париж, 20 февраля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Бывший сотрудник администрации президента Франции Эммануэля Макрона Александр Бенналя заключен под стражу из-за несоблюдения правил судебного контроля. Об этом 19 февраля передает радиостанция RTL.
Сообщается, что Бенналя помещен под стражу на основании аудиозаписи, опубликованной порталом Mediapart. На этой аудиозаписи Бенналя общается с другим бывшим сотрудником Елисейского дворца Винсеном Кразом. При этом Бенналя было запрещено общаться и встречаться со своими бывшими коллегами по работе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник Макрона оказался в центре общественного внимания из-за того, что на акции протеста 1 мая в Париже он применил силу к протестующей-девушке, а затем несколько раз ударил молодого человека. Затем Бенналя пытался скрыть это, используя свое служебное положение.
В итоге его уволили из администрации и он стал фигурантом уголовного дела.