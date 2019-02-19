Москва, 19 февраля, 2019, 23:50 — ИА Регнум. Нынешним властям Украины не удалось переложить ответственность в глазах общества на экс-президента Украины Виктора Януковича за гибель «небесной сотни». Об этом 19 февраля заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

«Задача была только одна — ответственность за все преступления, которые были на Майдане, попытаться в публичной сфере переложить на прошлую власть и Януковича. Но у них даже этого не получилось. То есть вопрос на сегодняшний день открыт, и я считаю, что точки в этом вопросе не будет поставлено до тех пор, пока не придёт новая власть и не будет реально расследовано, что произошло на Майдане», — заявил Килинкаров.

Он напомнил, что в то время как в период Евромайдана его участников убеждали, что всё очевидно: Янукович отдал дал приказ, «Беркут» выполнил, и людей расстреляли. Однако сейчас в Киеве проходят слушания по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, и ни одного факта того, что он отдал этот приказ, не предоставлено.

«В суде ни одного доказанного факта нет, что Янукович отдавал приказ. Было там оружие или не было, но пять лет прошло и за эти пять лет нет ответа на вопрос, кто стрелял на Майдане», — отметил он.

«А вывод очевиден: ответа нет только потому, что те люди, которые стояли на сцене Майдана и призывали умереть за Украину, они живы и здоровы. А те люди, которые поверили, их вписали в «Небесную сотню». Их уже нет. И те, кто стояли на сцене Майдана, предали Майдан ровно тогда, когда их рука дотронулась ручки их дверей. Как только вошли в кабинеты, они обо всём забыли», — заключил Килинкаров.

Напомним, что «небесной сотней» на Украине называют людей, погибших после «Евромайдана» после госпереворота 2014 года. За минувшие пять лет на Украине так и не смогли провести расследования гибели людей. Многие наблюдатели объясняют нежелание властей продвигать расследование многочисленными свидетельствами того, что к гибели участников «Евромайдана» могут быть причастны сами организаторы протеста.