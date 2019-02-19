Париж, 19 февраля, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд завещал небольшую часть состояния своей кошке Шупетт. Об этом 19 февраля сообщает Le Figaro.

Instagram: karllagerfeld Шупетт

Как отмечает издание, домашний питомец Лагерфельда породы бирманская кошка служил «настоящей музой» для модельера, участвовал во многих рекламных кампаниях Chanel и от его имени даже была написана книга.

У кошки есть аккаунты в Twitter, Instagram и Facebook с десятками тысяч подписчиков, а также собственный банковский счёт.

«У неё есть своё маленькое состояние, она наследница: если со мной что-то случится, человек, который позаботится о ней, не будет ни в чём нуждаться», — приводит газета слова Лагерфельда.

Как передавало ИА REGNUM, знаменитый немецкий дизайнер Карл Лагерфельд скончался в ночь на 19 февраля в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы.

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