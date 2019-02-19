Карл Лагерфельд завещал часть состояния своей кошке
Париж, 19 февраля, 2019, 23:38 — ИА Регнум. Креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд завещал небольшую часть состояния своей кошке Шупетт. Об этом 19 февраля сообщает Le Figaro.
Как отмечает издание, домашний питомец Лагерфельда породы бирманская кошка служил «настоящей музой» для модельера, участвовал во многих рекламных кампаниях Chanel и от его имени даже была написана книга.
У кошки есть аккаунты в Twitter, Instagram и Facebook с десятками тысяч подписчиков, а также собственный банковский счёт.
«У неё есть своё маленькое состояние, она наследница: если со мной что-то случится, человек, который позаботится о ней, не будет ни в чём нуждаться», — приводит газета слова Лагерфельда.
Как передавало ИА REGNUM, знаменитый немецкий дизайнер Карл Лагерфельд скончался в ночь на 19 февраля в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы.
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