Киев, 19 февраля, 2019, 23:19 — ИА Регнум. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну 19 книг российских авторов из-за наличия в них «признаков пропаганды государства-агрессора», сообщает 19 февраля пресс-служба украинского ведомства.

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В частности, как сообщается, к распространению на территории Украины запрещена книга бизнес-консультанта Сергея Бехтерева «Как работать в рабочее время: правила победы над офисным хаосом», которая «построена на примерах работы властных структур Российской Федерации».

Также разрешения на ввоз не получила книга Игоря Намаконова «Кроссфит мозга: как подготовить себя к решению нестандартных задач», в которой содержатся утверждения о том, что Россия — это «удивительная и удивляющая страна», а её граждане — «удивительные люди», сообщает ведомство.

Помимо этого, под запрет на Украине попали книги «Грузинская кухня: любовь на вкус», «Записки практикующей ведьмы», а также ряд детских книг и книг советских авторов, в оформлении которых используется коммунистическая символика.

Отмечается, что всего за период с мая 2017 года Госкомтелерадио Украины отказало в выдаче уже более 2,3 тысячи разрешений на ввоз печатной продукции из России «в связи с несоответствием критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины».

Напомним, в начале февраля Госкомтелерадио Украины запретило книгу сочинений Сергея Довлатова по причине того, что в предисловии к ней был упомянут «известный украинофоб Сергей Безруков, чьё имя внесено министерством культуры в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности».