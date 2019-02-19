Великий Новгород, 19 февраля, 2019, 22:44 — ИА Регнум. В Великом Новгороде — вновь ажиотаж с записью детей в первые классы популярных школ и гимназий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре мэрии, мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин поручил своему заместителю Александру Матюнину подготовить письмо на имя прокурора города с просьбой дать правовую оценку ситуации с временными прописками будущих первоклассников и рекомендации по разрешению проблемы.

ИА REGNUM Школа

«Повторяющаяся не первый год ситуация требует кардинального решения проблемы, и мы готовы к сотрудничеству по этому вопросу с контролирующими, правоохранительными органами и общественностью с тем, чтобы принять оптимальное решение, не допуская социальной напряжённости», — заявил градоначальник.

По данным городской газеты «Новгород», не смогли записать своих детей в школы в своих микрорайонах родители более 150 будущих первоклассников, при этом наиболее сложная ситуация сложилась в новых школах (№№ 36 и 37) и гимназии «Исток».

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Родители, дети которых не попали в школу, заявляют о фиктивных регистрациях тех, кто смог записать в желаемые школы своих детей. В городском комитете по образованию заявили о готовности отчислить из школ тех детей, неправомерная регистрация которых в районе рядом с конкретной школой будет доказана.

За информацию о фиктивно прописанных детях, из-за которых не смогли записать в первый класс в школах по соседству с домом, родители готовы выплачивать вознаграждение (такие объявления появились в районе школы №36 в микрорайоне «Ивушки»), а также собирают подписи, чтобы отправить коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину.