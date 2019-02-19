Идлиб, Сирия, 19 февраля, 2019, 22:42 — ИА Регнум. Продолжающие контролировать Идлибскую зону группировки боевиков продолжают нарушения режима прекращения боевых действий, сообщил 19 февраля на брифинге начальник российского Центра по примирению сторон сирийского конфликта генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

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По данным российского Центра, за истекшие сутки боевиками были обстреляны четыре поселения в провинции Хама, пять поселений в провинции Латакия, город Алеппо и один из районов одноименной провинции.

Как сообщало ИА REGNUM, зона «Идлиб» продолжает оставаться одним из главных очагов нестабильности на территории Сирии.