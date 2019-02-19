Киев, 19 февраля, 2019, 22:25 — ИА Регнум. Россия собирается применить все свои технические возможности для организации «кибератак» на украинские выборы, заявил 19 февраля глава СНБО Украины Александр Турчинов на заседании национального координационного центра кибербезопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

По его словам, «страна-агрессор» напряжёт все свои силы «для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа».

«Имеющаяся информация свидетельствует о намерениях России задействовать весь имеющийся арсенал, включая кибернетические средства, для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа», — заявил Турчинов.

Для отражения этой коварной угрозы Украина совместно с ЕС проведет учения для отработки методов реагирования на киберугрозы, а СБУ организует круглосуточное дежурство для «выявления, предупреждения и пресечения» незаконных воздействий на информационные ресурсы ЦИК.