Донецк, 19 февраля, 2019, 22:06 — ИА Регнум. Украинские силовики в течение дня 19 февраля выпустили более 60 мин по территории Донецкой Народной Республики, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ИА Красная Весна Разрушения. ДНР

Как уточняется, в период с 7:25 по 17:50 обстрелам подвергались юг республики и пригороды Донецка и Ясиноватой.

Обстрелы велись из миномётов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатомётов различного типа, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия, а также из бронетехники, отметили в представительстве ДНР в СЦКК.

Сообщается, что обстрел вёлся в том числе по населённому пункту Васильевка, где расположена Васильевская насосная станция, обеспечивающая водой жителей по обе стороны от линии соприкосновения. В этом же населённом пункте в результате обстрелов оказались повреждены два жилых дома по улице Лесная и два гражданских автомобиля.

Сведений о возможных пострадавших среди мирного населения на данный момент не поступало.