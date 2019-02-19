Москва, 19 февраля, 2019, 22:06 — ИА Регнум. Украинские власти в любой момент готовы снова разжечь вооруженный конфликт в Донбассе с новой силой, чтобы опять попытаться вернуть регион под свой контроль. Соответствующее заявление выпустил сегодня, 19 февраля, департамент информации и печати Министерства иностранных дел России.

Mil.gov.ua Украинский силовик

На Смоленской площади заявили, что украинские власти продолжают сознательно культивировать разделение общества по этническому и идеологическому признакам, а воинствующий шовинизм и ксенофобия на Украине возведены в ранг официальной политики.

Ситуация с дискриминацией языков на Украине приобрела беспрецедентный характер. Идет целенаправленное и мощное притеснение образовательных и культурных прав и свобод русскоязычного населения, национальных меньшинств Украины.

«Киев вероломно вмешивается в церковную жизнь страны, грубо нарушает свободу вероисповедания, выбора конфессии и таинства веры», — подчеркивает МИД РФ.

Особую опасность представляет тот факт, что все это происходит на фоне тлеющего конфликта в Донбассе. При этом Киев в любой момент готов вновь разжечь этот конфликт, чтобы снова попытаться вернуть регион под контроль.