Москва, 19 февраля, 2019, 21:53 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил коллектив Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого с 120-летием со дня основания университета. Поздравительная телеграмма Медведева опубликована сегодня, 19 февраля, на официальном сайте правительства России.

Spbstu.ru Здание Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого

Медведев, отметил, что у Политеха есть огромный научный и интеллектуальный потенциал, который соответствует лучшим мировым стандартам.

«Научные центры и современные лаборатории Политеха позволяют студентам совершать открытия, проводить уникальные исследования, осуществлять инновационные проекты и разработки, апробировать их на практике», — пишет глава правительства.

Именно поэтому в этот университет стремятся поступить тысячи молодых людей со всей России.

Также Медведев считает, что Политех является лидером в области цифровых технологий и внедрения компьютерного инжиниринга в производство.

В целом в Политехе удалось создать отличные условия для освоения профессий, вуз применяет практико-ориентированный подход к обучению, а это, в свою очередь, позволяет готовить инженеров высочайшего класса.