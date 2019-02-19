Екатеринбург, 19 февраля, 2019, 21:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ задержали гражданина, который «заминировал» магазины одной из торговых сетей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.

Телефонный звонок

Лжеминёром оказался гражданин 1987 года рождения. Он уже признался в преступлении и заявил, что был пьян и глуп.

Напомним, 18 февраля было эвакуировано несколько торговых центров Екатеринбурга. По данным полиции, «шутник» несколько раз позвонил на номер 112 и сообщил о «минировании» магазинов одной торговой сети. При этом адресов он не назвал, и в поисках потенциальной угрозы силовики были вынуждены провести соответствующие мероприятия во всех торговых центрах, где есть магазины этой сети. Эвакуированы были 1250 человек.