* запрещённая в России организация

Анкара, 19 февраля, 2019, 21:41 — ИА Регнум. Лидер террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (бывшая «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) Абу Мухаммад аль-Джулани (настоящее имя — Мухаммад Хусейн аш-Шараа) получил осколочное ранение головы. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецких медицинских кругах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

По данным источника, лидер группировки получил осколочное ранение головы в результате взрыва в сирийском городе Идлиб накануне, 18 февраля. Тогда в Идлибе прогремели сразу два взрыва.

Аль-Джулани был доставлен в государственную больницу турецкого города Антакья, где его поместили в отделение интенсивной терапии. Его состояние оценивается как тяжелое, террорист в коме.

Стоит отметить, что аль-Джулани заочно приговорен сирийским судом к смертной казни за террористическую деятельность.