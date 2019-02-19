Москва, 19 февраля, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Росстат зафиксировал рост производства алкогольных и табачных изделий в России в начале 2019 года. Об этом сообщается в опубликованном 19 февраля докладе ведомства «О социально-экономическом положении России».

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Согласно приведённым данным, в январе в стране было произведено 5,1 млн декалитров водки, что на 33,9% больше, чем месяцем ранее, и на 23,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Производство коньяка в январе сократилось на 31,4% — до 509 тысяч декалитров, однако в годовом выражении показатель также вырос на 18,7%.

В докладе сообщается также, что производство сигарет в России в январе выросло на 10,4% в годовом выражении — до 13,7 млрд штук, а производство промышленно изготовленного табака и его заменителей увеличилось на 9,6% — до 1 тысячи тонн. Вместе с тем по сравнению с декабрём производство данных видов продукции снизилось на 16,7% и 70,5% соответственно.