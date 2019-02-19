Пекин, 19 февраля, 2019, 21:32 — ИА Регнум. В Китае обнародованы приоритеты развития сельского хозяйства и, в целом, сельских районов, а также соответствующие руководящие рекомендации, которые связаны с провозглашением нынешнего, 2019, и следующего, 2020 годов «решающими» для создания в стране общества «среднего достатка». Это является важнейшей промежуточной целью, выдвинутой партийно-государственным лидером страны Си Цзиньпином, которая должна быть решена к 100-летию создания КПК, то есть к 2021 году. Об этом 19 февраля сообщает Синьхуа со ссылкой на опубликованный в китайских СМИ совместный документ КПК и Госсовета КНР.

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В рамках решения указанной стратегической задачи в КНР на протяжении ряда лет ведется интенсивная и последовательная борьба с бедностью, которая охватывает всю географию страны, в особенности отдаленные сельскохозяйственные регионы и национальные автономные районы.

Документ требует от партийных комитетов, организаций, региональных и местных властей поставить вопрос развития села в центр партийно-государственной повестки. Развитие сельского хозяйства считается важнейшим рычагом решения задачи развития страны и эффективного управления рисками и вызовами, которые связаны с быстрым повышением роли Китая в мировых делах.