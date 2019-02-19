Москва, 19 февраля, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Три взрыва, прогремевшие в центре Донецка — это попытка украинских властей запугать жителей Донбасса, а также очередной элемент в предвыборной кампании действующего президента Украины Петра Порошенко. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 19 февраля, пресс-служба Министерства иностранных дел России.

ИА Красная Весна Донецк. ДНР

В заявлении МИД РФ сказано, что Киев сознательно продолжает «размораживать» ситуацию в Донбассе, пытаясь запугать его жителей. Данные теракты также укладываются в логику предвыборной кампании президента Украины Петра Порошенко, который пытается всячески перенести внимание украинского избирателя с бедственного экономического положения страны, религиозного конфликта, бегства трудоспособного населения на войну в Донбассе, а также возложить ответственность за провалы собственной политики на Россию.

«В этой игре Киев не останавливается перед самыми гнусными провокациями, пытается втянуть в них наблюдателей ОБСЕ, подставляя их под удар», — заявили на Смоленской площади.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские боевики устроили с помощью начиненных взрывчаткой беспилотников три взрыва в Донецке. К счастью, никто не пострадал.