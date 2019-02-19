Москва, 19 февраля, 2019, 21:05 — ИА Регнум. Оборот розничной торговли в России в январе 2019 года составил 2 трлн 489,3 млрд рублей. Такие данные приводятся в опубликованном 19 февраля докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Сергей Грибков. В лавке.1882

Сообщается, что по сравнению с январём 2018 года показатель вырос на 2,6% в сопоставимых ценах.

По оценке Росстата, в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов и табачных изделий составил 48,3%, непродовольственных товаров— 51,7%. На аналогичный период 2018 года эти показатели составляли 48% и 52% соответственно.

При этом, в минувшем месяце оборот розничной торговли на 94,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Оставшаяся доля пришлась на розничные рынки и ярмарки. Годом ранее эти показатели составляли соответственно 93,9% и 6,1%.

Напомним, за 2018 год, согласно данным Росстата, оборот розничной торговли в России вырос на 2,6% и составил 31,548 трлн рублей.