Дубай, ОАЭ, 19 февраля, 2019, 21:04 — ИА Регнум. Французская теннисистка Кристина Младенович одержала победу над первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой во втором круге турнира в Дубае. Встреча, продолжавшаяся 1 час 7 минут, завершилась со счётом 6:3, 6:3.

(сс) Peter Menzel Наоми Осака

Младенович четыре раза подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала семь брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, пять ошибок на подаче и четыре брейка.

В третьем круге турнира Младенович сыграет с представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро.

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