Пекин, 19 февраля, 2019, 21:03 — ИА Регнум. Синьхуа 19 февраля широко комментирует данные о лидерстве КНР в списке пяти основных торговых партнеров России в 2018 году, который обнародован на сайте российского Минэкономразвития в бюллетене «Итоги внешней торговли России».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская нефть

На 44% по сравнению с 2017 годом вырос российский экспорт в Китай нефти и нефтепродуктов, размер которого достиг 56 млрд долларов.

Помимо КНР, растет товарооборот России с другими участниками объединений БРИКС и ШОС, увеличение которого в среднем превысило 20%.