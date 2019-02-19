Москва, 19 февраля, 2019, 20:57 — ИА Регнум. В Совфеде подвергли резкой критике сообщение о том, что американский эсминец «Дональд Кук» направляется в Черное море во второй раз с начала года, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.

Commander, U.S. Naval Forces На борту эсминца «Дональд Кук» ВМС США

«Американскому эсминцу «Дональду Куку», как и любым другим кораблям США, нечего вообще делать в Черном море, а сегодня — в особенности», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Каждый такой поход не только не укрепляет стабильность в регионе, а напротив, он откровенно провоцирует Киев на новые безрассудные действия, которые могут последовать в любой момент, констатировал сенатор.

«В этом случае США будут нести равную ответственность за их последствия вместе с украинской властью. Нужно быть откровенным провокатором, чтобы направлять свои корабли в Черное море в такой взрывоопасный момент», — заявил Клинцевич.

Он уверен, что «российские корабли будут действовать по обстановке».

Вместе с тем в США уверены, что очередной поход эсминца в Чёрное море укрепит стабильность в регионе. Планируется, что «Дональд Кук» проведет совместные маневры с союзниками по НАТО и партнерами.