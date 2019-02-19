Москва, 19 февраля, 2019, 20:52 — ИА Регнум. Общая численность безработных в России в январе 2019 года составила 3,7 млн человек, или 4,9% экономически активного населения. Такие данные приводятся в опубликованном докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Эмиль Бернар. Рабочие. 1889

Сообщается, что по сравнению с предыдущим месяцем число безработных снизилось на 0,9%, а в годовом выражении — на 6,4%.

По данным Роструда, в органах службы занятости населения в январе в качестве безработных были зарегистрированы 700 тысяч человек, из них 600 тысяч человек получали пособия по безработице.

Численность экономически активного населения в январе составила 74,9 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.