Москва, 19 февраля, 2019, 20:48 — ИА Регнум. Запрет работы торговых сетей по выходным дням серьёзно подорвёт доступность магазинов для граждан России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 февраля заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

«Это не законопроект, а инициатива. Такого законопроекта в Госдуме нет. И я лично отношусь к этой идее крайне отрицательно и не понимаю, откуда вообще такая идея родилась», — заявил Нилов.

По его словам, и в Европе, на которую ссылаются, когда выдвигают подобные предложения, по выходным, как правило, всё равно продолжает работать определённый сегмент магазинов. В свою очередь, для России же работа магазинов по выходным играет гораздо большую роль, чем на Западе.

«Если брать за образец европейские страны, то давайте тогда брать в комплексе: и размер зарплат, и пенсии, и социальную поддержку, и отдельно работающие магазины со спиртным и многое другое. У нас же граждане работают много. У многих ненормированный рабочий день, и выходные — те дни, когда граждане традиционно приезжают закупаться именно в супермаркеты, потому что рынки уничтожены», — отметил парламентарий.

«Считаю, что ни в коем случае не нужно ограничивать наших граждан в возможности приобретать товары тогда, когда они хотят, включая ночное время, за исключением алкогольной продукции. И при этом считаю необходимым открыть все закрытые рынки для того, чтобы продукцию сельхозпроизводителей тоже можно было приобретать в том числе в выходные дни», — заключил Нилов.

Ранее член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни. В качестве примера он привёл опыт некоторых западных стран, где крупные сети закрываются в пятницу вечером и открываются в понедельник утром.