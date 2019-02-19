Москва, 19 февраля, 2019, 20:43 — ИА Регнум. Реальные располагаемые денежные доходы граждан России в январе 2019 года снизились на 50% под сравнению с декабрём 2018 года. Такие данные приводятся в опубликованном 19 февраля новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

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В годовом выражении, согласно докладу, реальные доходы российских граждан снизились на 1,3%.

При этом реальная заработная плата, по оценке Росстата, в январе сократилась на 26,7%, а в годовом выражении — выросла на 0,2%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе составила 41 120 рублей.

Денежные доходы в среднем на душу населения составили 24 496 рублей, за месяц сократившись на 48,6%, а в годовом выражении — увеличившись на 4,2% (без учёта единовременной выплаты в 2017 году).