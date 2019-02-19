Москва, 19 февраля, 2019, 20:52 — ИА Регнум. Активисты из Бостона считают российский фильм «Т-34» пропагандой и вынуждают кинотеатры отказаться от его показа. Об этом в ходе телемоста 19 февраля рассказал директор по развитию группы компаний «Киносфера» Александр Беляков в эфире передачи «60 минут» на телеканале Россия 1.

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«Столкнулись с этой проблемой в Бостоне и Сан-Франциско. Не посмотрев фильм, некоторые активисты из Бостона считают его пропагандой. Они запугивают независимый кинотеатр, говоря: вы, уважаемый кинотеатр, показываете фильм с пропагандой и ставите на кон свою репутацию. Владелец получает 20 звонков, «эмейлов» от разных людей, пугается и отменяет показ. Мы бы назвали такой акт «телефонным терроризмом». Если кинотеатры будут отменять показы, активисты и дальше будут на них воздействовать. После таких действий в Бостоне мы обратились к нашему партнеру, второй по величине сети кинотеатров в мире, и они предоставили нам зал для показа в Бостоне в тот же день», — рассказал Беляков.

Также представитель индустрии кино отметил, что фильм «Т-34» перед выходом в Северной Америке прошел проверку специальной комиссии, которая не нашла в нём нарушений и поводов запретить показ.

«Чтобы фильм вышел в прокат в кинотеатрах Канады и США мы проходим проверку специальной кинокомиссии в Канаде. Она очень строго относится к проверке любого кино. За прошлые 30 фильмов не было никаких проблем, как и с этим фильмом. Наши партнеры — сети кинотеатров посмотрели фильм и сказали, что не видят проблемы с фильмом и не собираются отменять его показ», — сообщил Беляков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посольство Украины в США призвало отказаться от проката «Т-34» в американских кинотеатрах. На своей официальной странице в Facebook дипломатическая миссия написала, что фильм, якобы, пропагандирует агрессию России в мире.