Москва, 19 февраля, 2019, 20:38 — ИА Регнум. Правоохранительные органы приступили к проверке семи тэплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в Москве после анонимных сообщений о минированиях. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Телефонный терроризм

Стало известно, что угрозы взрыва поступили на московские ТЭЦ-9 (Автозаводская улица), ТЭЦ-12 (Бережковская набережная), ТЭЦ-20 (улица Вавилова), ТЭЦ-21 (улица Ижорска), ТЭЦ-23 (улица Монтажная) и ТЭЦ-26 (Востряковский проезд), а также квартальный тепловой центр №54 на улице Фруктовая и строение 230 на ВДНХ на проспекте Мира. Во всех этих объектах сейчас идут проверки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января в России поднялась очередная волна ложных сообщений о якобы готовящихся террористических актах.