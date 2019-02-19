Псков, 19 февраля, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Псковский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник и Государственный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Изборск» от объединения «только выиграют». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, об этом сегодня, 19 февраля, на заседании Общественной палаты региона заявила председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева.

Николай Рерих. Изборск. Башни

«Это развитие, рост и продвижение, в том числе на международном уровне. Это другой уровень финансирования, содержания и реставрации памятников. Положительные изменения ждут и сотрудников как в организации работы, так и в уровне заработной платы», — отметила она.

По её словам, создаваемая сейчас модель объединённого музея — переходная и после передачи созданного учреждения на федеральный уровень его структура может быть изменена.

У губернатора Псковской области Михаила Ведерникова появится советник по вопросу объединения музеев — им станет председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

Он заявил, что огромную работу по объединению музеев необходимо довести до конца.

«Мы не должны допустить никаких ошибок и личностных выпадов», — отметил Голышев.

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Вопросы объединения музеев также курирует экспертная комиссия, созданная при администрации Псковской области, чтобы максимально учесть интересы двух учреждений культуры.

В настоящее время разработаны проекты устава и штатного расписания создаваемого объединённого музея, в котором численность сотрудников сохранена в полном объёме. Планируется, что оба музея-заповедника войдут в новое юридическое лицо на равных правах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о создании Псковского объединённого музея-заповедника было принято в августе 2018 года в ходе визита в регион министра культуры РФ Владимира Мединского. Объединённый музей получит федеральный статус.