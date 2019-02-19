Кран-Монтана, Швейцария, 19 февраля, 2019, 20:27 — ИА Регнум. Генеральное консульство России в Женеве выясняет, могут ли быть российские граждане среди попавших под лавину на швейцарском курорте Кран-Монтана, сообщил консул-советник Дмитрий Репков.

Hans Сход лавины

«Мы находимся в постоянном контакте с полицией кантона Вале», — приводит его слова ТАСС.

Репков уточнил, что на текущий момент информации о российских гражданах, попавших в лавину, не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, группа лыжников оказалась накрыта лавиной 19 февраля на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в швейцарском кантоне Вале.

Глава города Николя Феро заявил журналистам, что под снежным завалом могут находиться от 10 до 12 человек. Позднее сообщалось о спасении четверых лыжников, их состояние на данный момент неизвестно.

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