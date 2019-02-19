Кигинский район, Башкирия, 19 февраля, 2019, 20:25 — ИА Регнум. В конце ноября 2018 года двое учителей не пустили ученицу 2-го класса в школьный автобус, развозивший учащихся по домам. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Башкирии.

Rkomi.ru Школьный автобус

В результате 8-летняя девочка в мороз пешком добиралась до дома, который расположен на окраине села. Мать школьницы, узнав о случившемся, пожаловалась в прокуратуру.

Девочку не пустили в автобус из-за того, что ее фамилия не значилась в списках детей, которых должен подвозить школьный автобус.

По факту нарушения прав ребенка директору школы внесено представление. Учителя привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, маршрут школьного автобуса и списки детей, подлежащих подвозу, пересмотрены.

По данным портала Gismeteo, температура воздуха в течение последней декады ноября в селе Леуза колебалась от — 10 °C до — 15 °C.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Магнитогорске идут проверки по факту высадки школьницы из трамвая. Обстоятельства инцидента выясняет руководство муниципального предприятия «Маггортранс».

На холод из трамвая девочку высадили из-за надорванной 50-рублевой купюры. Кондуктор заявил ребенку, что надорванные деньги якобы не принимают в кассе. Отцу пришлось забирать девочку с остановки, позднее он рассказал о происшествии в соцсетях.