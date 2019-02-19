Москва, 19 февраля, 2019, 20:24 — ИА Регнум. Минкультуры намерено восстановить дворцово-парковый ансамбль «Ропша» на юге Санкт-Петербурга в рамках государственно-частного партнерства, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.

Peterhofmuseum.ru Ропша (фото с сайта ГМЗ «Петергоф")

Замглавы Минкультуры Алла Манилова, выступая в Госдуме, сообщила о том, что к разработке законопроекта о возможности восстановления находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия по концессионным соглашениям министерство «сподвигла в том числе необходимость буквально спасения знакового для России объекта культурного наследия дворцово-паркового ансамбля «Ропша» на юге Петербурга».

»Это руины. В 2012 году комплекс ансамбля был передан в оперативное управление музею-заповеднику «Петергоф», но музифицировать руины невозможно, там нет музея, там нет туристов. И наша задача — остановить процесс утраты», — заявила Манилова.

Чиновница сообщала о примерном бюджете реставрации.

«По приблизительным оценкам, реставрация ансамбля «Ропша» обошлась бы бюджету в сумму более 5 млрд рублей», — привела она данные.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий изменения в части регулирования вопросов сохранения и восстановления объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, путем заключения концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) и муниципально-частном партнерстве. Предполагается, что инициатива будет существенно доработана ко второму чтению, в частности, в Госдуме звучала обеспокоенность тем, что инвестиционный партнер может закрыть доступ к объекту для граждан.

Дворцово-парковый ансамбль «Ропша» — императорская резиденция в пригороде Санкт-Петербурга.

В 2004 году Ропшинский дворец был включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в составе объекта «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников».

В 2012 году объект культурного наследия федерального значения, «Дворец со службами и парком, XVIII—XIX вв.», указом президента России был передан в оперативное управление ГМЗ «Петергоф».

В Ропше ведутся противоаварийные работы, проводится культурно-историческая экспертиза и разрабатывается концепция восстановления.