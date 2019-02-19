Магас, 19 февраля, 2019, 20:23 — ИА Регнум. В Ингушетии сотрудники управления собственной безопасности МВД по республике задержали с поличным при получении взятки полицейского патрульно-постовой службы. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Сотрудники управления собственной безопасности в ходе оперативно-розыскных мероприятий в районе стационарного поста, расположенного при въезде в селение Нестеровское, взяли с поличным полицейского патрульно-постовой службы, когда ему передавали взятку в размере 15 тыс. рублей.

Установлено, что взятку давал 46-летний житель Ставрополя, за то, чтобы не быть привлеченным к административной ответственности за нарушение правил грузоперевозки.

По данному факту начата служебная проверка. По всей видимости, по ее результатам сотрудник ППС будет уволен из органов полиции. В отношении его непосредственного руководителя будут приняты меры дисциплинарного характера.

Также в отношении 33-летнего сотрудника ППС возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия». Ему грозит до восьми лет лишения свободы.