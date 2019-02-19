Деревня Аносино, Московская область, 19 февраля, 2019, 20:02 — ИА Регнум. Во вторник, 19 февраля в Истринском районе Московской области на площадке Корпоративного университета Сбербанка состоялась торжественная церемония открытия второго регионального полуфинала по Центральному федеральному округу в рамках очного этапа конкурса управленцев «Лидеры России» 2018−2019 гг. Это флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации, созданной по указу Президента России и объединяющей 15 самостоятельных проектов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин на торжественной церемонии открытия второго полуфинала Конкурса «Лидеры России»-2018-2019 по ЦФО

В церемонии открытия приняли участие мэр Москвы, наставник конкурса Сергей Собянин, генеральный директор — председатель правления ОАО «Российские железные дороги», наставник конкурса Олег Белозёров, кинорежиссер, член Наблюдательного совета конкурса Павел Лунгин и руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Мэр столицы посвятил свое выступление возможностям больших городов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Мы с вами находимся не по разные стороны баррикад, мы — две стороны одной медали. Успешные талантливые люди и город, они не могут существовать друг без друга. Поэтому еще раз хотел вам сказать слова искренней признательности за то, что вы сделали шаг, чтобы сделать свою судьбу интересной, динамичной, полезной для людей, беря ответственность и за свою судьбу, и за судьбу многих и многих, создавая новое пространство вокруг себя, создавая предприятия, финансовые потоки, качество жизни. Я надеюсь, что Москва и вы будете идти рука об руку», — сказал Сергей Собянин.

Олег Белозёров среди важных достоинств конкурса назвал возможность знакомства наставников, руководителей крупных компаний с высокопотенциальными управленцами. Глава РЖД поделился с участниками своим опытом наставничества.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выступление Олега Белозёрова

«Я являюсь наставником двух ребят из предыдущих «Лидеров», и для меня это взаимное обогащение. Я с удовольствием делюсь своим опытом, но и многое беру от моих коллег, моих наставляемых. Каждый из вас обладает специфичным набором компетенций. Потратьте это время на то, чтобы как можно больше пообщаться друг с другом, и вы уже станете богаче, умнее», — посоветовал он полуфиналистам.

Павел Лунгин подчеркнул необходимость проведения конкурса в связи с тем, что «есть некоторый застой в управленческом звене России», «принимается много неэффективных, бюрократических решений».

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Лунгин

«Единственное, как можно сломать этот бюрократический лед, сковывающий инициативу, это, конечно, приходом новых людей, которые не боятся быть непохожими, которые не боятся жить по-своему, которые не боятся принимать решения», — подчеркнул он.

Павел Лунгин позитивно оценил решение организаторов добавить в Конкурс задание по реализации социального проекта.

«Эмпатия, социальность, доброта, милость к людям, которые не облечены властью, — одно из главных достоинств руководителя будущего», — считает он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Комиссаров

Алексей Комиссаров обратился к полуфиналистам конкурса: «Вас ждут два сложных, но очень интересных дня. В этом зале очень много ярких интересных людей, и я уверен, что одно из главных достоинств этого Конкурса — то, что вы можете познакомиться друг с другом. Продолжайте расти, развиваться, делать жизнь людей вокруг вас лучше. Наша страна, Россия, действительно страна возможностей. Пользуйтесь этими возможностями, реализуйте все то, что вы хотите воплотить в жизнь. Один из пионеров-классиков теории лидерства Уоррен Беннис когда-то сказал, что лидерство — это способность превращать мечты в реальность. Я желаю вам, чтобы ваши мечты были яркими, добрыми, и чтобы вы их всегда приводили к реальным результатам».

Дарья Антонова ИА REGNUM Оценочные мероприятия Конкурса «Лидеры России»

В первый день конкурсанты прошли обязательное контрольное тестирование для подтверждения результатов дистанционного этапа. По его итогам был сформирован окончательный список полуфиналистов, в который вошли 378 человек, в том числе 375 участников из Москвы и по одному — из Ивановской, Курской и Тверской областей.

В течение двух основных дней этого полуфинала — 19 и 20 февраля — конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества в оценочным мероприятиях. 21 февраля будут подведены итоги и определены финалисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с большим количеством заявок в Центральном федеральном округе проводится два полуфинала. Это завершающий региональный полуфинал очного этапа конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг. Финал Конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оценочные мероприятия Конкурса «Лидеры России»

Помимо успешного преодоления очного полуфинала, для выхода в финал участникам требуется реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера».

Дарья Антонова ИА REGNUM Оценочные мероприятия Конкурса «Лидеры России»

Все финалисты получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей, а победители — еще и наставника из числа известных руководителей из бизнеса и государственного управления и шанс попасть на специальную программу развития кадрового управленческого резерва.

Напомним, конкурс «Лидеры России» — флагманский проект открытой платформы «Россия — страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.