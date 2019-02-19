Сказка о Пенсе. Пётр Порошенко смог удивить Марию Захарову
Москва, 19 февраля, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Рассказ Петра Порошенко об отказе администрации США от встреч с представителями России является либо враньём, либо пересказывает враньё, услышанное президентом Украины, заявила 19 февраля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мария Захарова подчеркнула, что власти США не могли отменить «все встречи с представителями России», так как об этих встречах Россия не запрашивала, не отменяла их и не подтверждала.
По словам Петра Порошенко, вице-президент США Майк Пенс на полях Мюнхенской конференции сообщил ему об отмене всех встреч с Россией, пока не будут отпущены все украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в Керченском проливе.
«Теперь вопрос: кто врет? Порошенко наврал, что ему это сказал Пенс? Или Пенс наврал Порошенко?» — сказала Мария Захарова.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года буксир и два бронекатера ВМС Украины грубо нарушили морскую границу РФ в Чёрном море и были задержаны российскими пограничниками.