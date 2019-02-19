Москва, 19 февраля, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Рассказ Петра Порошенко об отказе администрации США от встреч с представителями России является либо враньём, либо пересказывает враньё, услышанное президентом Украины, заявила 19 февраля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Gov.ua Петр Порошенко и Майк Пенс

Мария Захарова подчеркнула, что власти США не могли отменить «все встречи с представителями России», так как об этих встречах Россия не запрашивала, не отменяла их и не подтверждала.

По словам Петра Порошенко, вице-президент США Майк Пенс на полях Мюнхенской конференции сообщил ему об отмене всех встреч с Россией, пока не будут отпущены все украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в Керченском проливе.

«Теперь вопрос: кто врет? Порошенко наврал, что ему это сказал Пенс? Или Пенс наврал Порошенко?» — сказала Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года буксир и два бронекатера ВМС Украины грубо нарушили морскую границу РФ в Чёрном море и были задержаны российскими пограничниками.