Галифакс, Канада, 19 февраля, 2019, 19:58 — ИА Регнум. В результате пожара в канадском городе Галифакс погибли семеро детей. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-служба муниципального правительства Галифакса.

Hans Огонь

Ранее стало известно, что пожар в частном жилом доме произошел на юге Галифакса. Информация о пожаре поступила ранним утром. Огонь охватил первый и второй этаж дома. Вскоре после прибытия пожарным удалось справиться с пламенем.

При разборе завалов сгоревшего здания были обнаружены трупы семерых детей. Все они члены одной семьи. Также пострадали двое взрослых — женщина и мужчина. Сейчас они находятся в больнице.