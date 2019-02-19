Москва, 19 февраля, 2019, 19:51 — ИА Регнум. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак недавно заявил, что будет использовать все возможности, созданные положительными импульсами, в процессе нагорно-карабахского урегулирования.

mid.ru Мирослав Лайчак (слева) и Сергей Лавров

Сегодня, на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с Мирославом Лайчаком у главы МИД России Сергея Лаврова поинтересовались, удалось ли добиться каких-то результатов на этом направлении за последнее время и как министр может охарактеризовать в целом ситуацию, сложившуюся с начала года, в карабахском процессе?

По словам Лаврова, Москва признательна за такой настрой Действующего председателя ОБСЕ.

«Сопредседатели Минской группы — Россия, США и Франция — работают в тесном контакте. Их представители уже встречались с лидерами Армении и Азербайджана, министрами иностранных дел. Готовятся новые контакты», — заявил глава российского МИД.

По его словам, учитывая, что новое правительство в Армении сформировано совсем недавно, потребуется дополнительное время, чтобы понять, насколько интенсивно и глубоко можно будет развивать процесс урегулирования на данном этапе.

«Сопредседатели и ОБСЕ могут лишь содействовать созданию условий для диалога. Решения должны приниматься в прямом диалоге, на прямых переговорах между сторонами», — подытожил Сергей Лавров.