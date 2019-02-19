Берн, 19 февраля, 2019, 19:44 — ИА Регнум. На горнолыжном курорте в Швейцарии, где произошел сход лавины, из-под снега были извлечены четыре человека. Об этом сегодня, 19 февраля, пишет местная газета Nouvellisteсо ссылкой на очевидцев.

Михаил Эрасси. Горный пейзаж (Альпы). До 1890 г

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мощная лавина обрушилась на лыжную трассу в районе города Кран-Монтана около 14:15 по местному времени (16:15 по московскому времени). По данным полиции швейцарского кантона Вале, под снегом могут находится несколько человек. Глава города Кран-Монтана заявил о том, без вести пропали 10−12 лыжников.

О состоянии здоровья спасенных из-под лавины людей не сообщается.