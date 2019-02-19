Москва, 19 февраля, 2019, 20:54 — ИА Регнум. Евросоюз пытается поднять рейтинг Петра Порошенко перед выборами президента Украины, но не сможет этого сделать. Такое мнение 19 февраля высказал депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий в эфире передачи «60 минут» на телеканале Россия 1.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Туск

«Это апофеоз антироссийской риторики. Дональд Туск — бывший премьер-министр Польши, глава Евросовета говорит о том, что кто любит и уважает Украину, только тот может быть европейцем, обрушивается на Россию. Польша пострадала от рук украинских националистов и ситуация совершенно вопиющая», — высказал свое мнение депутат.

По мнению Слуцкого, визит Туска в Киев — попытка поднять предвыборный рейтинг Порошенко. Причем ЕС делает это по просьбе США. Однако подобные шаги не помогут ему избраться на второй срок. Депутат Госдумы также добавил, что в скором времени планирует поднять вопрос о зависимости Евросоюза от США в ОБСЕ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 февраля Туск выступил в Киеве с трибуны Верховной рады, призвал в том числе «продолжить борьбу с коррупцией» и заверил о поддержке Украины Евросоюзом.