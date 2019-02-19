Киев, 19 февраля, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко пересчитал погибших участников карательной операции в Донбассе, поблагодарил их за возможность менять государство и подписал законопроект об изменениях в Конституцию страны, закрепляющий в Конституции страны стремление к членству в НАТО и в Евросоюзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

В присутствии представителей Европарламента и президента Европейского совета Дональда Туска 19 февраля Порошенко заявил, что за время военного конфликта в Донбассе погибли 2949 украинских силовиков,

«Отдали свои жизни за то, чтобы мы имели возможность менять государство», — заявил Порошенко, подчеркнув, что украинские власти не упустят такой возможности.

Стоит отметить, что при этом украинский президент не стал уточнять, на что и по какому курсу будет менять украинское государство.