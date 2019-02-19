Москва, 19 февраля, 2019, 19:38 — ИА Регнум. Советский актёр, кинорежиссёр и сценарист Борис Яшин скончался 18 февраля на 87-м году жизни. Об этом сообщили сегодня, 19 февраля, в Союзе кинематографистов России.

Борис Яшин

«Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового кино Бориса Владимировича Яшина», — говорится в сообщении.

Борис Яшин родился 10 мая 1932 года в Баку. Окончил Рижское высшее военно-морское училище, а затем — режиссёрский факультет ВГИКа. До 1956 года был офицером-подводником ВМФ, впоследствии несколько лет работал преподавателем в средней школе.

Творческий путь в кино Яшин начал с роли учёного-физика в фильме Михаила Ромма «Девять дней одного года». С 1964 года был режиссёром киностудии «Мосфильм». Снял ряд сюжетов для сатирического киножурнала «Фитиль».

Яшин был режиссёром-постановщиком фильмов «Эй, кто-нибудь!», «Пядь земли», «Шуточка», «Осенние свадьбы», «Первая девушка», «Город первой любви», «Ливень», «Долги наши», «Ожидание», «Аэропорт со служебного входа» и других.